İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/7 Esas 07.01.2026

Davacı, İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ile Davalılar, ABDURRAHMAN ARSLAN, ABİDİN BORA, AYNUR ARI, BARIŞ ARSLAN, CELAL DEMİRTAŞ, CEVAHİRNAS TOPUZ, EZGİ BORA, FERİDUN TOPUZ, HAVVA YAZAN, İBRAHİM ARSLAN, İLHAN ARSLAN, MELTEM ARSLAN CANBOLAT, MERAL ÇİPİLOĞLU, NAHİDE ELMAS, NURCAN NAL, ÖZLEM YILDIZ, PAKİZE ARSLAN, RAZİYE ARSLANYILMAZ, RIDVAN NAL, RÜSTEM ARSLAN, ŞAMİL ÖZOĞUL, ŞÜKRİYE NAL, TAŞKIN NAL, YILMAZ NAL, ZİNETİ NAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 41 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2026/7 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih ve E-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 28/04/2026 günü saat 15.10'e bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

