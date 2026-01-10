T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/187 Esas

KARAR NO : 2024/70

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜNHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (CMK 231/5) karar verilen Albert ve Margarita oğlu, 1986 doğumlu RUSLAN MOSINYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya mahkeme kalemine müracaatla tutanak tutturarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02378362

