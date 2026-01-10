T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/58 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, DÜMREK Köy, 118 Ada, 35 Parsel, Taşınmaz DÜMREK Köyü, tapu sicilinde tarla vasfında, 3.477,46 m2 yüzölçümüne sahiptir. Etkin toprak derinliği 40-50 cm civarında olup orta profillidir. Eğimi %l-3 arası değişken, toprak yapısı itibariyle killi-tın yapıda, kaba bünyeli, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Keşif tarihinde taşınmaz üzerinde dağınık halde 32-34 adet verim çağında zeytin ağacı yer aldığı görülmüştür.Fen bilirkişi raporuna göre kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazda, bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerinin çoğunun münavebesine uygun olup, yöre ortalamasında ürün elde edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullamm Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde sınıfı Zeytin Dikili Tarım Arazisi (ZDT) olarak sınıflandırılmıştır.Taşınmaz 1/.00.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanında bulunmaktadır. Köy yerleşik alanı dışında tarım alanı içinde konumludur.Dümrek köy yerleşim alanın kuzeydoğusunda kuş uçuşu 760 metre mesafede, Merkez ilçe merkezinin güney batısında19,90 km. mesafededir.

Adresi : Dümrek Köyü 118 Ada 35 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 3.477,46 m2

İmar Durumu: Bahse konu taşınmazların Dümrek Köyü köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde

Kıymeti : 2.260.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, DÜMREK Köy, 118 Ada, 36 Parsel, Taşınmaz DÜMREK Köyü, tapu sicilinde zeytinlik vasfında, 13.664,92 m2 yüzölçümüne sahiptir. Etkin toprak derinliği 40-50 cm civarında olup orta profillidir. Eğimi %2-4 arası değişken, toprak yapısı itibariyle killi-tın yapıda, kaba bünyeli, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Keşif tarihinde taşınmazın kısmen boş alanları olsa da verim çağında kapama zeytin bahçesi vasfında olduğu görülmüştür. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazda, bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerinin çoğunun münavebesine uygun olup, yöre ortalamasında ürün elde edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde sınıfı Zeytin Dikili Tarım Arazisi (ZDT) olarak sınıflandırılmıştır. Taşınmaz 1/.00.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanında bulunmaktadır. Köy yerleşik alanı dışında tarım alanı içinde konumludur.Dümrek köy yerleşim alanın kuzeydoğusunda kuş uçuşu 830 metre mesafede, Merkez ilçe merkezinin güney batısında19,90 km. mesafededir.

Adresi : Dümrek Köyü 118 Ada 36 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 13.664,92 m2

İmar Durumu: Dümrek Köyü köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde, ayrıca zeytinlik niyetliğinde olması sebebiyle zeytincilik kanunu kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 7.860.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 11:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, DÜMREK Köy, 228 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz DÜMREK Köyü, tapu sicilinde tarla vasfında, 3.211,71 m2 yüzölçümüne sahiptir. Etkin toprak derinliği 40-50 cm civarında olup orta profillidir. Eğimi %2-4 arası değişken, toprak yapısı itibariyle killi-tın yapıda, kaba bünyeli, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Keşif tarihinde taşınmaz üzerinde dağınık halde 18-20 adet verim çağında zeytin ağacı yer aldığı görülmüştür. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazda, bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerinin çoğunun münavebesine uygun olup, yöre ortalamasında ürün elde edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde sınıfı Zeytin Dikili Tarım Arazisi (ZDT) olarak sınıflandırılmıştır. Köy yerleşik alanı dışında tarım alanı içinde konumludur.Dümrek köy yerleşim alanın güney batısında kuş uçuşu 1800 metre mesafede, Merkez ilçe merkezinin güney batısında 21,40 km. mesafededir.

Adresi : Dümrek Köyü 228 Ada 8 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 3.211,71 m2

İmar Durumu: Dümrek Köyü köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde

Kıymeti : 2.170.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:38

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, DÜMREK Köy, 228 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz DÜMREK Köyü, tapu sicilinde tarla vasfında, 7.231,75 m2 yüzölçümüne sahiptir.Etkin toprak derinliği 40-50 cm. civarında olup orta profillidir. Eğimi %l-3 arası değişken, toprak yapısı itibariyle killi-tın yapıda, kaba bünyeli, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Keşif tarihinde taşınmaz üzerinde uzun süredir tarımsal faaliyet yapılmadığı, çam ağaçları ile kaplı olduğu görülmüştür. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazda, bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Verim açısından değerlendirildiğinde, diri örtü temizliği yapıldığı takdirde yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerinin çoğunun münavebesine uygun olup, yöre ortalamasında ürün elde edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde sınıfı Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olarak sınıflandırılmıştır. Köy yerleşik alanı dışında tarım alanı içinde konumludur.Dümrek köy yerleşim alanın güney batısında kuş uçuşu 1700 metre mesafede, Merkez ilçe merkezinin güney batısında 21,20 km. mesafededir.

Adresi : Dümrek Köyü 228 Ada 11 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 7.231,75 m2

İmar Durumu: Dümrek Köyü köyü köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde

Kıymeti : 2.170.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:42

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, DÜMREK Köy, 232 Ada, 52 Parsel, Taşınmaz DÜMREK Köyü, tapu sicilinde tarla vasfında, 5.600,66 m2 yüzölçümüne sahiptir.Etkin toprak derinliği 40-50 cm. civarında olup orta profillidir.Eğimi %l-3 arası değişken, toprak yapısı itibariyle killi-tın yapıda, kaba bünyeli, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Keşif tarihinde taşınmaz üzerinde uzun süredir tarımsal faaliyet yapılmadığı, pırnal ve orman emvali ağaçlar ile kaplı olduğu görülmüştür. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazda, bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Verim açısından değerlendirildiğinde, yöreye adapte olmuş ve tarımı yapılan bitkilerinin çoğunun münavebesine uygun olup, diri örtü temizliği yapıldığı takdirde yöre ortalamasında ürün elde edilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde sınıfı Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTAj olarak sınıflandırılmıştır. Köy yerleşik alanı dışında tarım alanı içinde konumludur.Dümrek köy yerleşim alanın batısında kuş uçuşu 2600 metre mesafede, Merkez ilçe merkezinin güney batısında 21,50 km. mesafededir.

Adresi : Dümrek Köyü 232 Ada 52 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 5.600,66 m2

İmar Durumu: Köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında ve 1/100.000 Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde "Tarım Alanı" gösteriminde

Kıymeti : 1.680.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:08

30/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

