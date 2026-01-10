T.C.

ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/86 Esas

DAVALILAR : 1- MELEK ALI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle), Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptının ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporunda özetle; Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kavacık Subayevleri Mahallesi, 5476 ada, 11 parseli teşkil eden, 823,00 m2 yüzölçümlü "Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda yer alan 124/824 arsa paylı, kat mülkiyetli, "Mesken" nitelikli, Zemin Kat (2 ) numaralı bağımsız bölüm ve eklentisi 2 no.lu deponun; -KEŞİF TARİHİ (25.02.2025) İTİBARİYLE DEĞERİ : 3.500.000.-TL - 218.585,- TL = 3.281.415,00 TL ,- DAVA TARİHİ (05.03.2021) İTİBARİYLE DEĞERİ :375.000.-TL - 34.089,00 TL = 340.911,00 TL , SATIŞ TARİHİ (25.11.2019) İTİBARİYLE DEĞERİ : 250.000.-TL Birleşen Dosya T.C. Ankara 41.Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/26 E. DAVA TARİHİ (19.01.2024) İTİBARİYLE DEĞERİ : 2.475.000.-TL - 168.281,-TL = 2.306.719 TL olduğu tespit ve rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizin duruşma Günü: 12/02/2026 günü saat: 10:30'da olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nun 147 maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02377312

#ilan.gov.tr