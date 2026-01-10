SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/825 Esas

KARAR NO : 2021/549

Davacı Sevinç Erman tarafından açılan babalık davasında dahili davalı Serkan Engisar'ın açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile; Davacı Sakarya ili Adapazarı İlçesi Şeker Mah/köyü Cilt:17 Hane:40 TCKN 39229475078 olan SEVİNÇ HUDUTÇU'nun nüfus kaydında annesi olarak kayıtlı olan Sakarya ili Adapazarı ilçesi Doğancılar mah/köyü cilt no:69 hane no:58 te nüf kayıtlı TC KİMLİK NO 39247474404 olanNURAN ERMAN'ınn Davacı Sevinç'in ANNESİ OLMADIĞININ TESPİTİNE; DavacıSevinçHudutçu'nun ANNESİNİN İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit mah/köyü cilt no:2 hane no:489'te nüf kayıtlı TC KİMLİK NO 50395188470 olan Mübeccel Engisar olduğunun tespiti ile nüfusta bu şekilde Nuran Erman'ınnSevinç Hudutçu'nun annesi olarak kaydının iptali ile davacı Sevinç Hudutçu'nunannesinin Mübeccel Engisar olarak nüfusa işlenmesine,

2-Davacı Sakarya ili Adapazarı İlçesi Şeker Mah/köyü Cilt:17 Hane:40 TCKN 39229475078 olan SEVİNÇ HUDUTÇU'nun nüfus kaydında babası olarak kayıtlı olan,Sakarya ili Adapazarı ilçesi Doğancılar mah/köyü cilt no:69 hane no:58 te nüf kayıtlı TC KİMLİK NO 39253474276 olanMEHMET ERMAN' ile SOYBAĞININ REDDİNE, anne adı kararın 1 nolu bendindeki Mübeccelolarak, doğum tarihi, doğum yeri, kızlık soyadının da gerçek anne Mübeccel in kızlık soyadı ile değiştirilmesine, düzeltilerek nüfus kaydının tashihine, önceki kayıtla yeni kayıt arasında bağlantı kurulmasına ve Nüfus müdürlüğü tarafından yeni BSN verilmesine,

3-Karar kesinleştiğinde işlenmek üzere nüfusa gönderilmesine,

4-Alınması gereken peşin harçtan yatırılan harcın mahsubu ile eksik 4,9 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat olarak kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan tebligat ve ATK rapor ücretinden oluşan toplam 3.688,00 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalıların yaptığı yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,

7-Davada davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibari ile avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanan4080 TL maktu avukatlık ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

Dairdavacı vekili ve davalı nüfus temsilcisin yüzlerine karşı karar tebliğinden itibaren başlayacak iki haftalık yasal süresi içinde İstinafincelemesine tabii olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulenanlatıldı. 28/09/2021

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

