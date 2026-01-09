T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/140
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada174 parsel ve Yeltepe Köyü 114 ada 163 parsel sayılı taşınmazlar.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİKİN ADI-SOYADI: ŞAHABETTİN DAŞTAN
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Malik Şahabettin Daştan adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü 114 ada 174 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 80,83 m²'lik kısmı üzerinde irtifak hakkı, Yeltepe Köyü 114 ada 163 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 278,55 m²'lik kısmı üzerinde irtifak hakkı ve141,83 m²'likkısmı üzerinde mülkiyet hakkı kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davalı idare tarafından mahkememizin 2025/140 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.30.12.2025
