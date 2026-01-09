T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/227 Esas

Van İli, Muradiye İlçesi, Ünseli Mahallesi Keko mevkiinde bulunan 500 parsel sayılı taşınmazın, 1166 parsel ve 1167 parselin bulunduğu alanda yer alan 64.396,11 m² yüzölçümündeki tapu kütüğünde kayıtlı olmayan tarla niteliğindeki dava konusu taşınmazların TMK 'nın 713/1 maddesi gereğince davasız ve aralıksız yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliği iddia edilerek davacı Ahmet Oruç adına tescili talep edilmiş olduğundan, bu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ve tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize ait yukarıda numarası yazılı dosyaya müracaat etmeleri gerektiği, 3 ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde yapılan yargılama sonucunda davacı Ahmet Oruç adına tescil edilebileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02376999

#ilan.gov.tr