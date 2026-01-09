Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/12301 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12301 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında mevcut Büyükçekmece İcra Dairesinin 23.07.2025 tarihli tapu kayıt sorgulamasına göre; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 201 ada 4 parselde kayıtlı altı katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 845/23.006 arsa paylı zemin+1+2. kat (29) no.lu iş yeri nitelikli bağımsız bölümün tamamının C..... Y.... E..... G... v.. İ.... S.... İ... İ... L... Şt... adına kayıtlı olduğu, , eklentisi 15 ve 16 nolu otopark bulunduğu taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen ipotek ve rehin hakkı ile muhtelif hacizlerin bulunduğu görülmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 201 ada 4 parselde kayıtlı zemin+1+2. kat (29) bağımsız bölüm nolu iş yeri nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Akçaburgaz Mahallesi, Akçaburgaz Caddesi No: 20 Aktim 1 Ticaret ve İş Merkezi İç kapı: 29 Esenyurt /İstanbul adresinde yer almaktadır.Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede işyerinin komşu (30) bağımsız bölümle arasındaki ayırıcı duvarın kaldırılarak kullanıldığı, plana göre zemin katın ön kısmında 15 ve 16 nolu otopark alanları, girişin kapalı balkon ve dükkan alanı, asma katın dükkan alanı, birinci katın dükkan alanı ve kapalı balkon, ikinci katın dükkan alanı, mescid ve kapalı balkon olarak planlandığı, yerinde yapılan incelemede içerden bağlantının demir sac merdiven ile sağlandığı, girişin tek bir alan, asma katın ofisler, mutfak nişi ve tuvaletler, birinci ve ikinci katların tek alan olarak 30 bağımsız bölüm ile birlikte depo olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zeminler beton şap, duvarlar ve tavan boyasız sıvasız, elektrik ve sıhhi tesisat tamdır. Keşif günü itibariyle sanayi bölgesinde ticaret hacmi yüksek yeni yapı sanayi sitesinde yer almaktadır. Zemin kat ve otopark alanları 160 m2, asma kat 33,76 m2, birinci ve ikinci katlar 250şer m2 olmak üzere toplam net 693,76 m2 kullanım alanlıdır.

Adresi :Akçaburgaz Mahallesi, Akçaburgaz Caddesi No: 20 Aktim 1 Ticaret Ve İş Merkezi İç Kapı: 29 Esenyurt /İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.122,77 m2

Arsa Payı : 845/23006

İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 11.09.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi, 201 ada 4 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Kaks: 1.25, hmaks= 12.50m., ikiz nizam Sanayi Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.,

Kıymeti : 53.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:20

06/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02377360

