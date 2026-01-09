T.C.

ADANA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/139 Esas

İLAN METNİ

''Davacılar HAYRİ SERBES-TC.20167122988, KERİM SERBES-TC.20170122814 ve miras bırakan MUSA SERBES-TC.20197121968 zilyetliğinde bulunan ve tapu kütüğünün Adana ili Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi 18710 Ada 20 ve 21 parsel sayılı taşınmazların davacılar üzerine tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, davacılar ve miras bırakan zilyetliğinde bulunduğu iddia edilen, dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/139 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, ilanen tebliğ olunur.''

