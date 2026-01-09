KOCAELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİĞ

Muhattap: Arden Yiyecek Turizm İnşaat Limited Şirketi (VergiNo:0730870383)



Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi, 213 ada 19 parsel sayılı (266389 YKN) taşınmaz maliki tarafından 6306 sayılı Kanun'u kapsamında:" Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" nin feshi işlemiyle ilgili yapılan başvuruya istinaden tarafınıza kayıtlı adreste tebligat yapılamaması, başkaca adresin ve elektronik tebligat adresinin bulunamaması sebebiyle Tebligat Kanunu kapsamında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 6306 sayılı Kanun uyarınca; söz konusu taşınmaz üzerinde 30 (otuz) günlük süre içerisinde yapım işine başlamanız/projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla işe devam etmeniz gerektiği aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla söz konusu "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" nin resen feshedileceği hususu tebliğ olunur.

Basın No: ILN02377348

#ilan.gov.tr