T.C. KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2025/417 Esas ve 2025/523 Karar

SANIK: SEVDALINA ROSENOVA MARINOVA, Mehmet ve Ana kızı, 1983 doğumlu, SUÇ :DolandırıcılıkSUÇ TARİHİ :24/09/2023

SUÇ YERİ : Kırıkkale/Keskin

KARAR TRH. : 21/10/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Dolandırıcılık suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonunda; yetkisizlik kararı verildiği,

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği ve adresi meçhul olduğu anlaşılmakla, kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1 md.si gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkemeyeverilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın hakim tarafından onaylanması suretiyleveya bir başka Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla hakkında verilen karar yönünden Kırıkkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, yasal süre içerisinde yasa yoluna başvurmadığınız taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

