T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/418 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü

ADA NO : 144

PARSEL NO :9

YÜZÖLÇÜMÜ : 403,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ŞAHİN

MEHMET ŞAHİN

NECATİ ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/418 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025

