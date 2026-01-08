08 Ocak 2026, Perşembe
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 08.01.2026 00:00 Güncelleme: 08.01.2026 00:02
T.C.
ESAS NO : 2025/418 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü
ADA NO : 144
PARSEL NO :9
YÜZÖLÇÜMÜ : 403,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ŞAHİN
MEHMET ŞAHİN
NECATİ ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/418 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025
Basın No: ILN02375672
#ilan.gov.tr