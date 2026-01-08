T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/218 Esas

KARAR NO : 2025/734

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2025 tarihli ilamı ile sanık SEYEDFARID HASHEMI (Seyedmohammad ve Amın oğlu, 22/06/1980 TEHRAN doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.01.2026

