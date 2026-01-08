T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, CEVİZLİ Mahalle/Köy, Cevizli Mevkii, 128 Ada, 83 Parsel, Tapu kaydı: Bu taşınmaz tapuda Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Cevizli Mahallesi Kızılyazı Mevkü, 128 Ada, Parsel 83'de kayıtlıdır. Yüzölçümü 13.063,03 m2 olup, Tapu kaydında cinsi Tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı ile ekili ya da dikili bir bitki bulunmamaktadır. Taşınmaz killi-tınılı-kireçli, 96 5-25 eğimli, orta verimli, kuru tarım arazisi niteliğindedir. İmar durumu: Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.07.2025 ilgi tarihli yazısında imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli olduğu, kısmen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut yapı alanına, park alanına, ağaçlandırılacak alana ve yola isabet ettiği, kısmen de plansız alana geldiği belirtilmiştir. Taşınmaz belediye hududu ve mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın genel durumu ve değeri: Dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibarı ile boş tarla (arazi) olduğu görüldü. Taşınmaz, kuru tarım arazisi niteliğinde olup, kısmen makineli tarıma uygundur. Taşınmaz Gaziantep Şehir Merkezine yaklaşık 28,5 km mesafede, Cevizli Mahallesi yerleşim yerinin yaklaşık 300 m doğusunda, Asfalt yol taşınmazı ikiye bölmüştür. Asfalt yola cepheli olup, ulaşımı çok kolaydır. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup, üzerinde bölge şartlarında Antepfistığı, zeytin, bağ, badem vb. meyve ağaçları yetiştirilebilir. Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde herhangi bir bitki ekili ya da dikili değildir. Taşınmazın genel durumu yıllık getireceği net gelir ve mevkiinde bulunan taşınmazların serbest piyasadaki alım-satım değerleri, taşınmazın büyüklüğü de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede keşif tarihi itibarı ile m2 değeri 600,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 13.063,03 m2 x 600,00 TL / m2 = 7.837.818,00 TL'dir.

Adresi : Gaziantep Şahinbey Cevizli MahallesiŞahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 13.063,03 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.837.818,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 14:00

