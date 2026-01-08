|
İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Pelitli Mahallesi 4429 Sokakta bulunan B 5256 m2 alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 22/01/2026 Perşembe günü saat 11:10' da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 2.520.000,00.-TL+KDV' dir. 2'inci ve 3'üncü yıllar kira artışı güncellenecek olup Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin "oniki aylık ortalamalara göre artış oranı" esas alınarak artırılacaktır.
Geçici teminatı 75.600,00.-TL' dir.
4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
- Dilekçe,
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
- Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)
- Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
- Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi
- Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
- SGK borcu yoktur belgesi.
- Vergi borcu olmadığına dair belge.
- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
- İhale dosyası alındı makbuzu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)
5- İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak görülebilir ve 10.000,00.-TL karşılığında temin edilir.
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 19/01/2026 Pazartesi günü saat 16/00'ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02376982
#ilan.gov.tr