T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2184 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 14.07.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Akören Mahallesi, Beylik Çayırı Mevkii 3246 ada 66 parsel sayılı 4.490,59m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın dosya haczi bulunan 1/6 hissesinin Y*** Ç*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 23.05.2023 tarih, 1644104 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi Akören Mahallesi 3246 ada, 66 parsel sayılı taşınmaz 13/04/2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçüksinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kısmen de Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda İSKİ yönetmelik hükümleri geçerlidir. Plan notları gereği, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz'' şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. Söz konusu parsel 20.000 m2?den küçük olduğundan yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri, Akören Mahallesi, tapunun 3246 ada, 66 parsel numarasında kayıtlı 4.490,59m2 alana sahip Tarla vasıflı taşınmazın dosya haczi bulunan 1/6 hissesi niteliğindedir.

Taşınmaz Akören Kabakça Yolu olan İstasyon Caddesi (Hanice Caddesi)'nden ayrılan toprak yolun sonunda yer almaktadır. Akören Kabakça Yolu olan İstasyon Caddesi (Hanice Caddesi)'ne yaklaşık 250,00 metre, Akören Merkeze yaklaşık 1,00km., Kabakça Merkeze yaklaşık 2.1km. mesafede bulunan parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamakta olup herhangi bir kadastral yolu cephesi bulunmamaktadır. Tapu kaydına göre tamamı 4.490,59m2 alana sahip parselin etrafında tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.683.971,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:16

31/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

