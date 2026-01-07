T.C.

MALATYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2025/448 Esas 31.12.2025 Konu : İLAN HAKKINDA

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle,davalı Halil oğlu, Malatya1952 doğumlu,T.C. 34594978346 BEKİR DOĞANAY'ın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 04/02/2026 günü saat10:10'da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma gününü tebliğin yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02375562

#ilan.gov.tr