T.C. İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/386 Esas

DAVALI: HALUK KILIÇ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalıya gönderilen ihtarnameye rağmen borç süresinde ödenmediğinden Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2024/62021 E. sayılı dosyası ile davalı hakkında icra takibi başlatıldığını, söz konusu borcun, Anında/Mesafeli Tüketici Kredi Sözleşmesi gereği tahsis edilen tüketici kredisi borcu olduğunu, takipte talep olunan faizin davalının imzaladığı sözleşmeler ile kabul edilmiş ve davacı bankanın yasalarla belirlenen oranlara uygun olarak işlettiği faiz olduğunu, ayrıca başlatılan yasal takip neticesinde yapılan masraflar ve belirlenen vekâlet ücretinin de hukuka uygun olduğunu, bu nedenlerle borçlunun yaptığı itirazın hukuka aykırı olduğunu, usulüne uygun şekilde başlatılan takibe, davalı tarafından haksız ve yasal dayanağı olmayan nedenlerle itiraz edildiğini, ayrıca davalının, borçlu olduğunu bildiği halde borca itiraz ettiğinden icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesinin gerektiğini beyan ederek Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2024/62021 E. sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline, takibin devamına, davalı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesine, mahkeme masraflarının ve vekâlet ücretin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep etmiş olup;

Davalı Haluk KILIÇ'ın açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalı Haluk KILIÇ'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, ayrıca dosyanın duruşmasının 05/05/2026 günü saat 09:40'e bırakıldığı hususları davalı Haluk KILIÇ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02375569

#ilan.gov.tr