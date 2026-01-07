T.C.

ÇORUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

DOSYA NO : 2025/1 Ort. Gid. Satış

İLGİLİNİN ADI, SOYADI, KİMLİĞİ : Fevzi UYAR - Mehmet ve Hanife oğlu, 1959 Ankara doğumlu, Çorum Merkez Sorkoğlanı Köyü nüfusuna kayıtlı.

Son İkametgah Adresi : Hacıbayram Mah. Sümbül Sk. No: 4 Altındağ - Ankara

Mahkememiz Satış Memurluğu tarafından 31/12/2025 tarihli satış kararı ile Çorum İli, Mecitözü İlçesi, Sorkoğlan Köyü, Yanıklar Mevki, Cilt: 2, Sayfa: 129, Ada: 106, Parsel: 10 adresinde 31.415,55 m² alanında tarla niteliğindeki, mücavir alan ve köy yerleşim alanı sınırları dışında bulunan taşınmazın birinci (birincide satılamaması halinde ikinci) arttırmasının aşağıda belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı, artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan satış dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılmasının zorunlu olduğu, %10 KDV, %o 5,69 ihale damga vergisi, tapu alım harcı ve teslim masraflarının alıcıya ait olduğu, iş bu taşınmazın satışına ilişkin diğer tüm hususların ayrıca (esatis.uyap.gov.tr) adresinde bulunan ilan ve eklerde de yazılı olduğu, iş bu ilanının yayımından itibaren 7 gün sonra yukarıda adı geçen ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 02/01/2026

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:31

Basın No: ILN02375682

#ilan.gov.tr