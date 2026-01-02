T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/284 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Hasnekiye Mahallesinde kain 0 ada 31 sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/284 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.29.12.2025

