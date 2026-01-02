02 Ocak 2026, Cuma
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 02.01.2026 00:00 Güncelleme: 02.01.2026 00:00
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/284 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Hasnekiye Mahallesinde kain 0 ada 31 sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/284 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.29.12.2025
Basın No: ILN02374039
#ilan.gov.tr