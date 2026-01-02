T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/85 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki vekamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup; a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Mahalle Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2024/85 Ayşe Sıdıka Sevgi mirasçıları Mersin

Mut Kürkçü mahallesi 112 ada 323 parsel 1.458,01 11/02/2026 09:00

