Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi 6018 Ada 10 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 21,96 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Şehreküstü Mahallesi Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı No:10 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat+ZeminKat+1 Normal Kattan oluşan üç katlı yapı bulunmaktadır.Zemin Kat + 1. Normal Katta "Eylül Moda Nişanlık&Gelinlik" tabelalı dükkan bulunmaktadır.Bodrum katta ise "Dört Köfte" tabelalı işyeri bulunmaktadır. Yapının toplam inşaat alanı 21,96 m2 x 3 = 65,88 m2 dir.Taşınmaza özel araçlar ve toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su,telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi 6018 Ada 10 Parsel Yüzölçümü : 21,96 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanı sınırları içinde tescilli anıtsal yapının bulunduğu alanda kalmakta olup, yapılacak her türlü uygulamada Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı alınması gerekmektedir. Kıymeti : 20.067.813,91 TL KDV: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

