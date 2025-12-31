Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/55768 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55768 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/MÜLK Mahalle/Köy, 283 Ada, 38 Parsel, TARLA Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Dava konusu taşınmaz; Ankara İli, Sincan İlçesi,Yenikent-Mülk Mahallesi, sınırlarındaki 283 ada 38 parsel sayılı 17.249,31 m² alanlı -Tarla - vasıflı taşınmaz olup, zemini ile paftasına uymaktadır. Ancak, taşınmaz mevcutta halk arasında hobi bahçeleri olarak tanımlanan şekilde değişik alanlarda (yaklaşık 250-290 m²) yaklaşık 60 adet bahçeye ayrılmış şekilde kullanıldığı görülmüştür.Herhangi bir bekçisi yada ilgilisi görülememiştir. Takılı bir tabelası yoktur.Civarda yapılan incelemelerde hobi bahçesinin isminin"Masal Garden 2" olduğu ve 2 yıl gibi yakın bir zamanda yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu Yenikent-MülkMahallesi, Ankara merkeze 45 km. Sincan İlçe Merkezine yaklaşık 18,00 km. mesafede olup, Sincan' nın kuzeybatı kısmında kalmaktadır.

Adresi : Mahallesi, Karataşındip Mevkii,Masal Garden 2 Hobi Bahçeleri Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 17.249,31 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzıSincan İlçesi Mülk Mahallesi 283 Ada 38 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin Belediyemizce onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır"şeklindedir.

Kıymeti : 12.074.517,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Sincan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün TAŞINMAZDA KAÇAK YAPI OLDUĞUNA DAİR YAZISI VARDIR. Taşınmaz kaydında başkaca haciz şerhleri mevcut olup ayrıntılı bilgi tapu takyidat raporunda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:38

02/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02373708

#ilan.gov.tr