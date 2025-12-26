26 Aralık 2025, Cuma
T.C. ÇINAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 26.12.2025 00:00 Güncelleme: 26.12.2025 00:06
T.C. ÇINAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/116 Esas
MÜTEVEFA : 1- ZERİFE KARADENİZ (T.C 32290387868)
Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
4721 sayılı TMK'nun 594. Maddesi gereğince; Diyarbakır İli, Eğil ilçesi Ilgın Mah/Köyü, Cilt No: 14, Aile Sıra No:21 BSN:6'de nüfusa kayıtlı, Zülfi ve Ayşe kızı, 01.07.1932 doğumlu, 32290387868 TC kimlik numaralı ZERİFE KARADENİZ'İn varsa mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02369198
#ilan.gov.tr