T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/4556 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4556 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K. Halkalı Çiftliği Mevkii, 110 Ada, 27 Parsel, ( 5/79 HİSSELİ ) Tapu kaydında arsa vasfından Üzerinde BİNA bulunan Taşınmaz bilirkişi raporunda:

Atatürk Mahallesi, Mercan Sokak ile 4.Bülbül Sokak köşesinde, Mercan Sokaktan 32, 4.Bülbül Sokaktan 3dış kapı numarası alan, Mercan Sokak paralel cephesi yaklaşık 22,80metre, 4.Bülbül Sokak cephesi 12,50metre olan ve tapu kaydında tamamı 293,21m2 alana sahip "Arsa" olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan dış cephesi BTP kaplı bina, bodrum ve zemin katında iş yeri, normal katlarında üçer daireli Can Apartmanı bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı ikmal edilmiştir. Bodrum ve zemin katta bulunan iş yerleri beton ve seramik zeminli, demir-alüminyum doğramalı, duvarları sıvalı, boyalıdır. Normal katlarda bulunan daireler antre, hol, iki oda, salon, banyo-WC, mutfak, balkon mahallerinden ibaret zeminler parke ve seramik kaplı, oda iç kapıları ahşap, banyo ve WC?ler seramik kaplı, mutfaklarda sabit tezgah üstü ahşap dolaplıdır. Daireler brüt 70,002 alanlıdır. Parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 2.000m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.

İMAR DURUMU

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 681251 sayılı imar durumu yazısına göre Atatürk Mahallesi, 110 ada, 27 parsel ve Mehmetakif Mahallesi, 302 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar 23.05.2008 - 26.02.2018 - 22.03.2021 - 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, 110 ada 27 parsel; plan notlarının 2.10 maddesi hükümlerine haiz, E: 1.50, (Emsal), B-3 (Bitişik Nizam 3 kat), yapılaşma şartlarında Konut alanında ve cüzi miktarda Yolda kalmaktadır, ayrıca raylı sislemler güzergahında kalmakta olup, uygulama safhasında ilgili kurum görüşlerine uyulmalıdır. 302 ada 9 parsel sayılı taşınmaz ise; plan notlarının 2.10 maddesi hükümlerine haiz, E: 1.75, (Emsal), B-3 (Bitişik Nizam 3 kat), yapılaşma şartlarında PHI (Prestij Hizmet İmalat) alanında ve cüzi miktarda Yolda kalmaktadır. Plan notlarının 1.36maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir denilmiştir.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Mercan Sokak, Can Apartmanı No:3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 293,21 m2

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 3.961.556,96 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:31

19/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02367473

#ilan.gov.tr