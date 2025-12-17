T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/12 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Müteveffa Süleyman DUMAN (21304299044TC Kimlik Numaralı, ANTALYA ili, ELMALI ilçesi, KARAMIK mah/köy, 39 Cilt, 28 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, Emin ve Sultan oğlu, 22/11/1927 doğumlu)'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa Süleyman DUMAN ile kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunun 621.maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02361456

#ilan.gov.tr