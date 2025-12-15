15 Aralık 2025, Pazartesi

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/194 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Yenipazar İlçesi, Hamzabali Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 243
PARSEL NO : 28
VASFI : Zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ : 2500,59
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yenipazar Belediyesi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/194 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025

