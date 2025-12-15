T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/194 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Yenipazar İlçesi, Hamzabali Mahallesi

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 243

PARSEL NO : 28

VASFI : Zeytinlik

YÜZÖLÇÜMÜ : 2500,59

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yenipazar Belediyesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/194 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.03.2025

Basın No: ILN02359747

