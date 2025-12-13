T.C.BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/901 Esas

Davacı , MEHMET ATİLA DERELİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Şenlikköy Mah. Ülkem Sk. No:35 İç Kapı No:8İstanbul Bakırköy adresinde kayıtlı Osman Nuri ve Nazmiye'den olma 22/03/1944 doğumlu Selma İçsel'in 31/01/2024 tarihinde vefat ettiği, yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden;

TMK MADDE 594: ''Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla bir ar ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.''

Mirasbırakan Selma İÇSEL'in kanuni mirasçısı olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememiz kalemine müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK' nın 594. Maddesi uyarınca ilan olunur. 09.10.2025

