T.C

İstanbul Anadolu

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/239 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizin 2022/239Esas sayılı dosyada Kemal Erelli,Mehmet Erelli'nın yapılan araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli adresi tespit edilmediğinden, gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verildiğinden, Mahkememizce 06/052025 gün ve 2022/239 E, 2025/317 K Sayılı kararıyla;''Davanın KABULÜ ile; 1-99206267348 yabancı kimlik numaralı davacı Laila Ali ile 99113310670 yabancı kimlik numaralı davacı Sabah Ali'nin biyolojik annesinin Mardin İli Artuklu İlçesi Medrese Mahallesi Cilt No:6, Hane No:183, BSN:24'te nüfusa kayıtlı, 49192574708 TC Kimlik nolu Naif ve Fatma kızı, 01/01/1940 Mardin doğumlu Memduha Erelli olduğunun TESPİTİNE, 2-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,'' karar verildiği, verilen karara karşı iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu davalı KEMAL ERELLİ VE MEHMET ERELLİ'ye ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025

Basın No: ILN02359406

