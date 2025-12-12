T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 419 Ada, 1 parselde kayıtlı, A2-A3- A4-A5-A6 BLOKLARDAN OLUŞAN B. A. K. ATÖLYELER nitelikli, 44.124,82 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, A4 Blok, Bodrum-Zemin-1. Kat, 1/80 arsa paylı, 6 Numaralı BÜROLU TRİPLEKS ATÖLYE ; Konu taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli OSB Mahallesi, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi, A4 Blok Sokak, A4 Blok, No:6 adresinde, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, Atatürk Bulvarına yakın, merkezi konumdadır. Sanayi Sitesinde, ticari aktivite yoğun dur. Konu taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı, tamamlanmış olup bölgede altyapı hizmetlerinden iyi dere cede istifade edilmektedir. Bölgeye ulaşım, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Atatürk Bulvarından sağlan maktadır. Anagayrimenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 419 Ada, 1 parselde kayıtlı, A2-A3-A4-A5- A6 BLOKLARDAN OLUŞAN B. A. K. ATÖLYELER nitelikli, 44.124,82 m² alanlı, kat mülkiyetli 5 adet Blok binadan ibarettir. A2, A3, A4, A5, A6 Blok olarak ayrık blok nizamla, betonarme karkas sistemle orta kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, Sanayi Sitesi planlı Anataşınmazdır. Konu taşınmazın, yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğü arşivindeki, İkitelli OSB Yönetim Kurulunca 25.10.2005 tarih 10 Sayılı ve 31.01.2006 tarih 21/40 Sayılı kararlarınca onaylı kat irtifakına esas mimari projesinden incelenmiştir. Mimari projesine göre A4 Blok, zemin ve asma katlı olup blokta, 16 adet bağımsız bölüm Bürolu Tripleks Atölye bulunmaktadır. Blok binanın dış cephesi, boyalıdır. Blok binanın üstü, sundurma çatı sistemli olarak levha ile kaplıdır. Blok bina, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık olarak 20 yaşındadır. 6 no'lu bağımsız bölüm bürolu tripleks atölye, mimari projesine göre, A4 blok binanın bodrum katında, Net:291 m² (Brüt;318 m²) alanda, atölye, büro, wc-duş hacimlerinden, zemin katında, Net:30 m² (Brüt;33 m²) alanda büro, hol, wc hacimlerinden, 1. Katında, Net:291 m² (Brüt;318 m²) alanda, atölye, büro, wc-duş hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, bodrum, zemin, 1. Katlı, toplam, Net:612 m² (Brüt;669 m²) alanlıdır Konu taşınmazın yerinde yapılan tespite göre, proje hilafında, çatı katı, betonarme kolonlarla yaklaşık 2,5 metre yükseltilmiş, çatı üstü demir profil üstüne oluklu alüminyum çatı levhaları ile kapatılmıştır. Mevcutta, proje hilafında, çatı katında, 1. Kat ölçülerinde, yaklaşık Net:291 m² (Brüt;318 m²) alan oluşturulmuş, bodrum katındaki Atölye kısmında, döşeme olarak çelik profilli malzemelerin kullanıldığı brüt;71 m² alanlı asma kat imal edilmiş, bu alanlar taşınmazın kullanım alanına dahil edilerek, taşınmazın kullanım alanı büyütülmüştür. Konu taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, bodrum, asma kat, zemin, 1. Kat, çatı katı ile toplamda, Net:976 m² (Brüt;1.060 m²) alanlıdır. Ayrıca, proje hilafında, taşınmazın kullanım alanına dahil edilmemekle birlikte, yaklaşık olarak 30 m² arsa alanının üstü, oluklu alüminyum çatı levhaları ile kapatılmış olup bu alan, mevcutta atık toplama alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın, mimari projesine göre, bodrum kat yüksekliği, atölye kısmında, 5,50 metre, büro kısmında, 2,60 metre olup zemin ve 1. Kat yüksekliği, 2,60 metredir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları bulunmaktadır. Tuvalet hacimlerinde, helâ taşı ile lavabo mevcuttur. Yerinde yapılan tespite göre, konu taşınmazın tümü, hissedar maliki tarafından, yönetim birimi de olan pik döküm atölyesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın iç mekânlarında, bodrum ve çatı katında ki zeminler, düzeltme betonu atılmış halde, zemin katındaki büro alanı ile 1. Kat zeminleri ile mutfak kısmındaki ıslak hacimlerin zeminleri, paledyen döşeme kaplamalıdır. Taşınmazın zemin katındaki mutfak zeminleri, seramik, iç merdivenler basamakları ile kat sahanlıklarının zeminleri, mermer kaplamalıdır. Taşınmazın, çatı katı haricin deki tüm hacimlerinde, duvarlar ve tavanları, plastik boyalı, çatı katındaki tuğla duvarlar ve tavanlar, sıvasızdır. Konu taşınmazın, zemin katındaki, dış kapısı ile dış pencere doğramaları, demir profilli, zemin katındaki iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Konu taşınmaz, A4 Blok Sokağına yaklaşık olarak 19 metre cepheli konumda olup doğuya cephelidir. Başakşehir Belediyesinin numarataj işleminde, A4 Blok binanın bulunduğu sokak isimleri de aynı isimli olup bağımsız bölümler, A4 Bloktan numaralandırılmıştır. Sanayi Sitesi içinde ve Site girişinde, 7/24 güvenlik birimi bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir. Sitenin, Atatürk Bulvarından ulaşılan 12. Cadde üzerinden, araç ve yaya girişleri mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İkitelli OSB'nin intibak protokolü 6. Maddesinde; OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları "Deri Mamul leri, Ayakkabı, Çorap, Triko, Konfeksiyon, Mobilya, Madeni Eşya, Makine, Yedek Parça, Dokuma, Tekstil, Soğuk Demir, Döküm, Plastik ve Kauçuk Malzeme, Elektrolize Metal Kaplama, Elektrikli Cihazlar ve Elektronik, Oto Tamiri, Ticaret Depolama, İmalat, Hizmet vb." olarak belirtilmiştir.

İhale katılımcılarının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin de yer alan katılım cıların taşıması gereken şartlar ile kurulamayacak tesisler başlığı ile belirtilen 101. ve 102. madde hükümlerine ve İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde yer alan hükümlere riayet etmeleri gerekmektedir. Yine ihale alıcısının tapuda satış işlemi gerçekleştirilirken İstanbul İkitelli OSB den alınacak olan taahhütnameyi doldurup faaliyet belgesini İkitelli OSB'ye ibrazı zorunludur. Taşınmaz kaydında bulunan "Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devir işleminde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi birlikte ile tescil edilecektir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Satışa arz, Taşınmaz kaydında bulunan "Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devir işleminde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi birlikte ile tescil edilecektir.

Adresi : İkitelli Osb Mahallesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok Sokak A4 Blok No :6Başakşehir İstanbul

Yüzölçümü : 44.124,82 m2

Arsa Payı : 1/80

Kıymeti : 32.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz, Kamu Haczi, OSB den uygunluk görüşü alınmalıdır beyanı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:08

04/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

