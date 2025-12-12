T.C. ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/29 Esas

KARAR NO: 2025/473 Karar

Mahkememizin 08/09/2025 tarih ve 2024/29 Esas, 2025/473 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Nur MAZ hakkında 21/08/2016, 26/08/2016 ve 02/09/2016 tarihlerinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1, 4/2, 3/23, TCK'nın 43/1, 62/1, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak 5 YIL HAPİS ve 15000,000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen adli para cezasının 8 eşit taksitte ödenmesine,

Sanık Naser Al HAJJAJ hakkında 02/09/2016 tarihlerinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1, 4/2, 3/23, TCK'nın 62/1, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 21 AY 22 GÜN HAPİS ve 7500,000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen adli para cezasının 4 eşit taksitte ödenmesine, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 30000,00 TL vekalet ücretinin 4 ayrı sanıktan eşit olarak alınarak müdahile verilmesine karar verilmiştir.

Kararın sanıklar Naser Al HAJJAJ ve Nur MAZ'ın bildirmiş olduğu yurtiçi adreslerine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, adres araştırmalarına yönelik müzekkere olumlu yanıt alınamadığı, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/12/2025

Basın No: ILN02357348

#ilan.gov.tr