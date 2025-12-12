T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/55 Esas

İ L A N

Davacı Stephanie BALCI tarafından Davalı Serkan BALCI aleyhine açılan Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) ve Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasının 21/10/2025 tarihinde icra edilen ön inceleme duruşmasında, uyuşmazlığın boşanma, evlilik soyadını kadının kullanması hususlarında toplandığı tespit edilmiş ve davalı taraf duruşmaya katılmadığından, taraflar sulhe ve arabuluculuğa davet edilmeksizin ön inceleme duruşması bitirilerek;

1- Dava şartları açısından her hangi bir eksiklik bulunmadığı kabul edilmekle, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

2- Davaya ilişkin ilk itiraz bulunmadığı görülmekle, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3- Ön inceleme aşamasında yapılacak başka işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine,

4- Duruşmada hazır bulunanlar tarafından HMK'nın 140/3. maddesi gereğince tutanağın imza altına alınmasına, tahkikat aşamasının bu duruşma tutanağı esas alınarak yürütülmesine,

5- Tarafların tahkikat duruşmasında geçerli mazereti olmaksızın hazır bulunmaması halinde HMK'nın 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılabileceğinin veya yargılamaya

6- HMK. 147/2 maddesi gereğince, taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. madde saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına,

7- Davalı adına iş bu ön inceleme duruşma zaptı ekli tahkikat duruşma günü ve saatini bildirir davetiye tebliğine, (5 ve 6. Maddedeki ihtarların davetiye tebliği ile yapılmış sayılmasına)

8- Taraflara varsa tanıklarının isim ve adresleri ile hangi konuda bilgisine başvurulacağını açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süreye uyulmadığı takdirde tanık deliline dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağının ayrı ayrı ihtarına,

Kesin süre içerisinde tanık isimleri bildirildiğinde ve her bir tanık için ayrı ayrı 400,00'şer TL delil avansı mahkeme veznesine yatırıldığı takdirde tanıklar adına tebligat/talimat işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

9-Alanya CBS'ye müzekkere yazılarak davalı hakkında açılmış Ceza davalarının sorulmasına,

Tahkikat duruşmasının 26/02/2026 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla ön inceleme duruşması 7 nolu ara kararı uyarınca; "HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan 26/02/2026 günü saat 10:10'da yapılacak olan tahkikat duruşmasında mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama ve hüküm duruşmasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği" hususu Davalı Serkan BALCI'ya Tebligat Kanunun28.Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

