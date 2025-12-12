ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Pelte köyü 114 ada 21,22,108,109,110,111,112,113, 114,115,128,129 ve 130 nolu parsellerde kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 114 ada 21 nolu parselin yüzölçümü 6993.17 m², 114 ada 22 nolu parselin yüzölçümü 7379.81 m², 114 ada 108 nolu parselin yüzölçümü 1248.31 m², 114 ada 109 nolu parselin yüzölçümü 10315.69 m², 114 ada 110 nolu parselin yüzölçümü 5312.53 m², 114 ada 111 nolu parselin yüzölçümü 721.93 m², 114 ada 112 nolu parselin yüzölçümü 716.22 m², 114 ada 113 nolu parselin yüzölçümü 4350.87 m², 114 ada 114 nolu parselin yüzölçümü 5197.76 m², 114 ada 115 nolu parselin yüzölçümü 768.45 m², 114 ada 128 nolu parselin yüzölçümü 2653.02 m², 114 ada 129 nolu parselin yüzölçümü 2755.07 m² ve 114 ada 130 nolu parselin yüzölçümü 2808.61 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02357583

#ilan.gov.tr