ANKARA BATI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/91 Esas

KARAR NO : 2023/1676

Davacı MUSTAFA KARADENİZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Ankara ili Etimesgut ilçesi ŞEKER mahallesi 46619 ada 6 parsel nolu taşınmazın takyidatları ile birlikte İİK hükümleri gereğince AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİ ile ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE ve satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydaki paylar ve veraset belgesine göre paydaşlara payları oranında ödenmesine,

Karar verilmiş olup davalılar Merih Nazmiye Örer, Erol Cemal Örer, Filiz Nazmiye Örer, Ali Güngördü ve Suzan Azize Örer'in adresin olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır, 7201 sayılı tebligat kanunu'nun 28. Maddesi gereğince adı geçenlere tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurusu yapma hakkı olduğuna dair karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/10/2025

Basın No: ILN02357122

#ilan.gov.tr