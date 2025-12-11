T.C. MARDİN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .49499612-2024/356-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Müştekisi Ferhan GÜZELOĞLU olan ceza dava dosyasında, Sanık Muhammed MALKOÇ hakkında (Kenan ve Sakine oğlu, **/**/2001 doğumlu, 131*****566 T.C. Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; Karşıyaka Mah. Kudatlar Cad. No: 32 İç Kapı No: 2 Yeşilli / Mardin olan ) yürütülen yargılama neticesinde; kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyaya karşı hırsızlık suçundan neticeten 4 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezninde incelenmek üzere (sunulacak dilekçe, tutanağa geçirilmek suretiyle beyan veya her türlü kanuni vasıtalarla) istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Basın No:ILN02357494

#ilan.gov.tr