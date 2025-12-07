T.C.

KÜTAHYA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/623 Esas

Gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında sanık Ozan Pülat (TC Kimlik No: 14*******60) 'ın soruşturma sırasında hakkında yakalama emri çıkarıldığı infaz edilemediği, iddianamenin yakalamalı olarak düzenlendiği, Mahkememizce hakkında bir çok yakalama emri olması nedeniyle tensiben yakalama emri çıkarıldığı, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin de sanığın yurt dışına çıkış yaptığının değerlendirilerek infaz edilemediği anlaşılmakla, bu kapsamda sanık Ozan Pülat hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f-son, 158/3 maddesinde düzenlenen "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan soruşturma yürütülerek iddianame ile kamu davası açıldığı, atılı suçun 5271 Sayılı CMK'nun 248/2 madde fıkra, bendi ve alt bendinde yer aldığı, bilinen konutunun kapısına asılan bu ilanın asılma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 5271 sayılı CMK'nun 248 maddesinde ön görülen tedbirlere hükmolunacağı, 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi uyarınca ise bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığı takdirde KAÇAK olduğuna karar verileceği, sanık OZAN PÜLAT hakkında kovuşturmaya devam olunacağı, ilanen tebliğ olunur. 01/12/2025

