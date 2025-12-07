Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/138 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/138 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 30727 Ada, 18 Parsel, 3 Nolu B. B.

Adresi : Uğur Mumcu Mah. 5755 Sokak Sezginler Apt. No:36 2.Kat 3 Nolu Bb. Mesken Karabağlar/ İzmir

Yüzölçümü : 119,50 m2

Arsa Payı : 2/6

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Uygulama İmar Planında ön bahçe mesafesi 5.00 mt. Emsal: 2.50 Yençok: 10 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanım kararında kısmen yolgüzergahında kaldığı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümlerine tabii olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.930.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı : 01/04/2010 - 01/04/2010 tarih 5554 yevmiye Beyan Taşınmaz Üzerinde AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 15/07/2010 tarih 11925 yevmiye Şerh Hisse Üzerinde İhtiyati Haciz : İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 05/12/2024 tarih 2024-384 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile Borç : 1.386.922.95 TL (Alacaklı : TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ.) 05/12/2024 tarih - 40727 yevmiye - (Satışa engel olmadığı görülmüştür.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

