T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

2025/8659 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8659 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi 2399 Ada 6 Parsel İki adet Dokuz Katlı Betonarme Mesken ve arsası vasfında 2.110,00 m² olup taşınmaz parsel üzerinde 2 blok halinde bodrum+zemin+7 katlı betonarme-karkas olarak inşa edilmiş olan Bilge KAĞAN sitesi bulunmaktadır. ,Taşınmaz Taşpazar Mahallesi 851.sokak No:6/B adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Değer tespitine konu olan mesken Bilge KAĞAN sitesi B blok7. katında bulunan 23 bağımsız bölüm nolu meskendir. Müdürlüğümüzün 01/08/2025 tarihli keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; "Mesken Bilge KAĞAN sitesi B blok7. katında bulunan 23 bağımsız bölüm nolu meskendir. Mesken 3 oda, salon, antre, banyo, wc ve balkon bölmelerinden oluşmakta olup brüt 145m² ve net alanı ise 128m²'dir. Taşınmaz parsel Mevki olarak 7/Atatürk Bulvarına 80 metre, Ebulfeyz Elçibey caddesine 30 metre,Aksaray Adliyesine 200 metre ve Adese Kültür ParkSite Alış veriş merkezine 200 metre mesafede bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı , bilirkişi raporu ve şartnamede mevcuttur.

Adresi : Aksaray Merkez Taşpazar Mahallesi 851.Sokak No:6/B Blok 7.Kat 23 Numaralı Daire.

Yüzölçümü : 2.110 m2

Arsa Payı : 7041/337600

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 3.800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

