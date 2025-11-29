İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/203 Esas

KARAR NO: 2025/107

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2025tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup, Mahmoud ve Asmaa oğlu, 27/06/1973 MISIR doğumlu Müşteki IBRAHIM MAHMOUD AMIN ELBAWAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/11/2025

Basın No: ILN02346038

#ilan.gov.tr