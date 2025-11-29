İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/57 Esas

KARAR NO: 2025/334

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/20205tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup, Mohammad ve Malihe kızı, 1996 iran doğumlu, Müşteki SEPIDEH NEKOUZAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/11/2025

