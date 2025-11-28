MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/432 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalı Abuzer Durmuş tarafından Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 35 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/432 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.11.2025

Basın No: ILN02343908

#ilan.gov.tr