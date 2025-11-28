ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1297 Esas

DAVALILAR : HACI CÖMERTOĞLU -12613101500

SONUÇ: 02/11/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmıdır.

Dava konusu edilen Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mahallesi, 8491 Ada 19 parselde bulunan 9 ve 12 nolu bağımsız bölümler ile Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik-İmar Mahallesi, 43533 Ada 2 parsel de bulunan taşınmazın keşif ve dava tarihindeki olabilir değerleri;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Keşif Tarihi 09.10.2023 Olabilir Değeri Dava Tarihi 20.07.2023 Olabilir Değeri Çerçidersi 8491 ada 19 parsel 9 nolu BB 1.358.000,00 TL 1.240.356,84 TL Çerçidersi 8491 ada 19 parsel 12 nolu BB 1.261.000,00 TL 1.151.759,92 TL İvedik-İmar 43533 ada 2 parseldeki Arsa 390.500,00 TL 356.671,10 TL

3194 Sayılı İmar kanununun 15. ve 16. Maddeleri ve yönetmelikler uyarınca, ifrazen ve paydaş sayıları itibariyle ivaz ilavesiyle dahi, aynen taksimi mümkün olmadığından, taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gerektiği, bedelin yukarıdaki tevzi tablosunda gösterilen oranlarda paydaşlara dağıtımı gerekeceğine dair görüş ve kanaatiyle iş bu rapor Yüce Mahkemenin takdirlerine saygı ile arz olunur. 02.11.2023

e-imzalıdır Mustafa SEZGİN Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır Ebru Bahar HAZAR Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır Muharrem ERCE Gayr. Değ. Uzm. e-imzalıdır Ömer AKTAŞ Fen Bilirkişisi

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

