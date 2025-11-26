ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2025/2074067

1- İdarenin

1.1. Adı: ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A ATAŞEHİR/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02165705000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 19.12.2025 - 14:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Ataşehir Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu(7.Kat)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: 2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

188 KALEM MAL ALIMI - 2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yüklenici; sözleşme bedelinin yaklaşık %75 - %80'lik kısmını sözleşme imzalandıktan sonraki 30 gün içerisinde teslim edecektir. İdare; sözleşme imzalanmasını takiben %75 - %80'lik kısmın listesini yükleniciye verecektir. Geriye kalan yaklaşık %20 - %25'lik kısım 31.12.2026 tarihine kadar peyderpey teslim alınacaktır. Yükleniciden peyderpey istenilen malzemeler ; talep edildikten sonra en geç 48 saat içinde idarenin belirlediği personele ve idarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi:Yüklenici; sözleşme bedelinin yaklaşık %75 - %80'lik kısmını sözleşme imzalandıktan sonraki 30 gün içerisinde teslim edecektir. İdare; sözleşme imzalanmasını takiben %75 - %80'lik kısmın listesini yükleniciye verecektir. Geriye kalan yaklaşık %20 - %25'lik kısım 31.12.2026 tarihine kadar peyderpey teslim alınacaktır. Yüklenicinin, ihtiyaç duyulan ürünleri ivedi şekilde İdarenin talep ettiği konuma teslim edebilmesi için ,İstanbul Anadolu Yakası sınırları içerisinde depo vb. bir yerinin olması gerekmektedir

3.5. İşe başlama tarihi:sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

