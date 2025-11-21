SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ESAS NO : 2025/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Gebiz (Macar) Mahallesi

ADA NO : 428

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 512,56 m2 daimi irtifak, 391,04 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli, Serik ilçesi, Gebiz (Macar) Mahallesi, 428 ada 7 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/205 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025

Basın No : ILN02324413

