T.C.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İHALE İLANI

ATAKENT SPOR TESİSLERİNİN KİRALANMASI

Aşağıda açık adresi bulunan yerdeki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35a maddesi kapalı teklif usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 26/11/2025 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare'ye teslim etmesi gerekmektedir.

Kiraya verilen: Ümraniye İlçesi, Atakent Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:92/A kapı sayılı Atakent Spor Tesisleri'nin Kiralanması

Cadde/Sokağı: Mithatpaşa Caddesi

Kira süresi: 10 yıl

Kira tutarı (aylık): 70.000,00 TL + KDV/AY

Tahmin edilen bedel: 10 yıllık 8.400.000,00 TL + KDV

Geçici teminat: Tahmin edilen 10 yıllık toplam bedelin %3'ünden az olamaz

Şartname Bedeli: 2.000,00 TL

İhale Gün ve saati: 27/11/2025 saat: 10:00

İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerden : a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. a10) Kamu veya Kamu Tüzel kişiliğine ait bir sözleşmeye dayalı spor tesisi kiralanması sözleşmesini sunmak Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. b10) Kamu veya Kamu Tüzel kişiliğine ait bir sözleşmeye dayalı spor tesisi kiralanması sözleşmesini sunmak Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İhaleye Katılabilmek İçin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

Basın No: ILN02334140

#ilan.gov.tr