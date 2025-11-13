BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/274 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/274 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi 2402 Ada 211 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Ev" olan 255,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Sırameşeler Mahallesi 4.Sinan Sokak No:2/1 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Kattan oluşan toplam 3 kat müteşekkil bina bulunmaktadır. Bina dışında boş bir alan mevcuttur. Binanın bodrum katı boş olup evden çıkan malzemelere ait depo malzemeler bulunmaktadır. Bodrum kat brüt 50,00 m²'dir.Binanın zemin katı 3 oda, 1 salon, 1 banyo, 1 wc ve 1 mutfaktan oluşmaktadır.Isınma şekli doğalgaz sobalıdır.Zemin kat yaklaşık 36 - 37 yıllık olup brüt 100,00 m²'dir.Binanın 1.katında kimse bulunmadığından içeri girilememiştir. Zemin katta oturan kişilerden alınan bilgiye göre 3 oda, 1 salon, 1 banyo, 1 wc, 1 mutfak ve 1 balkondan taşınmazın oluştuğu beyan edilmiştir.1.kat yaklaşık 24 - 25 yıllık olup brüt 110,00 m²'dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi 2402 Ada 211 Parsel

Yüzölçümü: 255,00 m2

İmar Durumu: 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı kapsamında " Ağaçlandırılacak Alanlar " da kalmaktadır.

Kıymeti: 6.739.875,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: M Planında Gösterilen Mahalde Etibank Genel Müdürlüğü Lehine Daimi İrtifak Hakkı



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:01

10/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02332558

#ilan.gov.tr