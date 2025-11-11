GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/26 Tereke

GİRESUN ili, KEŞAP ilçesi, UĞURCA mah/köy 4 Cilt, 57 Aile sıra no 25 sırada nüfusa kayıtlı 23/01/1960 doğumlu 22/09/2025 tarihinde vefat eden müteveffa MUSTAFA GÜNEY' nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alacak olanların alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hâkimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

