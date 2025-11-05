T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, Arsalar Mevkii, 102 Ada, 15 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Şevketiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 560,54 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.
Kıymeti: 336.324,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:26
|Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:26
|Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:26
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, Karşı Mevkii, 102 Ada, 22 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Şevketiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 2.519,99 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Kırsal Konut Alanında Kalmaktadır.
Kıymeti: 5.669.977,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:27
|Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:27
|Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:27
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, Karşı Mevkii, 102 Ada, 23 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Şevketiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 2.839,23 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Kırsal Konut Alanında Kalmaktadır.
Kıymeti: 6.396.742,52 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:28
|Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:28
|Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 12:28
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 103 Ada, 48 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Şevketiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 527 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında Kalmaktadır.
Kıymeti: 1.467.250,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:39
|Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:39
|Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii, 117 Ada, 42 Parsel, Fındıklık Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Şevketiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 6.423,78 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır.
Kıymeti: 2.554.416,12 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:41
|Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:41
|Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:41
30/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
