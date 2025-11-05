DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/653+654+655+656+657 Esas sayılı dosya

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin;

2024/653 Esas sayılı dosyasından davalı HAKAN AYHAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 20,50 m²'lik ve 356,70 m²'lik kısmında,

2024/654 Esas sayılı dosyasından davalı KEMAL GÜRBUĞA aleyhine Denizli ili,Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada , 11 parsel sayılı taşınmazın 42,90 m²'lik ve 947,49 m²'lik kısmında,

2024/655 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ SOLAK, NERGİZ SOLAK, ŞAHİN GÜNYILMAZ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada , 67parsel sayılı taşınmazın 35,40 m²'lik ve 2.383,97 m²'lik kısmında,

2024/656 Esas sayılı dosyasından davalı ZEHRA ATEŞER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 254 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın 24,71 m²'lik ve 1.086,02 m²'lik kısmında,

2024/657 Esas sayılı dosyasından davalılar AYFER GİRGİN, AZİME ASLAN, FATMA YILMAZ, LÜTFİYE KARABULUT, NAİL KARABULUT, NESİL KARABULUT, NESRİN MENTEŞ, TAHİR KARABULUT aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 240 ada, 15parsel sayılı taşınmazın 46,92 m²'lik ve 3.114,49 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 24/12/2024

Basın No: ILN02325520

#ilan.gov.tr