05 Kasım 2025, Çarşamba
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 05.11.2025 00:00 Güncelleme: 05.11.2025 00:01
|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ NO
|ADRES
|UNVAN
|VERGİ VEYA
CEZA TÜRÜ
|VERGİ VEYA
CEZA DÖNEMİ
|TAKİP DOSYA
NO
|TAKİP TUTARI
|8590008000
|FATİH M.KORDONBOYU C. NO:20/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|CEVDET TOYDEMİR
|0015
|02/2014-02/2014
|2021111114Mfn0014587
|292.002,34
|8590008000
|FATİH M.KORDONBOYU C. NO:20/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|CEVDET TOYDEMİR
|0015
|01/2014-01/2014
|2021111114Mfn0014582
|248.949,72
|8830409388
|SANAYİ MAH/SEMT 1713. SK. Kapı No:18 Daire No:1 ESENYURT – İSTANBUL
|İFLAS HAL. ARDIÇLI GIDA SANAYİ VE TİC.
|0010
|01/2015-12/2015
|2021111114Mfn0014660
|73.473,10
|8830409388
|SANAYİ MAH/SEMT 1713. SK. Kapı No:18 Daire No:1 ESENYURT – İSTANBUL
|İFLAS HAL. ARDIÇLI GIDA SANAYİ VE TİC.
|0033
|10/2015-12/2015
|2021111114Mfn0014665
|45.369,38
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|07/2016-07/2016
|2021111114Mfo0011465
|295.035,54
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|06/2016-06/2016
|2021111114Mfo0011458
|194.725,62
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|12/2016-12/2016
|2021111114Mfo0011488
|190.519,08
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|05/2016-05/2016
|2021111114Mfo0011463
|157.791,24
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|11/2016-11/2016
|2021111114Mfo0011484
|154.126,20
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|04/2016-04/2016
|2021111114Mfo0011457
|124.225,56
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|02/2016-02/2016
|2021111114Mfo0011452
|119.529,20
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|03/2016-03/2016
|2021111114Mfo0011454
|103.554,92
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|10/2016-10/2016
|2021111114Mfo0011479
|85.220,88
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|08/2016-08/2016
|2021111114Mfo0011470
|74.981,88
|9310291101
|YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ
|RASİM YALÇIN
|0015
|09/2016-09/2016
|2021111114Mfo0011475
|63.149,38
|9600119358
|BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. NO: 7 ESENYURT / İSTANBUL
|YVELİNE JEANNE YILDIRIM
|0012
|12/2016-12/2016
|2021111114Mfo0012957
|53.861,96
|Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN02325826
