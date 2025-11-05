05 Kasım 2025, Çarşamba

BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ NO ADRES UNVAN VERGİ VEYA
CEZA TÜRÜ		 VERGİ VEYA
CEZA DÖNEMİ		 TAKİP DOSYA
NO		 TAKİP TUTARI
8590008000 FATİH M.KORDONBOYU C. NO:20/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL CEVDET TOYDEMİR 0015 02/2014-02/2014 2021111114Mfn0014587 292.002,34
8590008000 FATİH M.KORDONBOYU C. NO:20/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL CEVDET TOYDEMİR 0015 01/2014-01/2014 2021111114Mfn0014582 248.949,72
8830409388 SANAYİ MAH/SEMT 1713. SK. Kapı No:18 Daire No:1 ESENYURT – İSTANBUL İFLAS HAL. ARDIÇLI GIDA SANAYİ VE TİC. 0010 01/2015-12/2015 2021111114Mfn0014660 73.473,10
8830409388 SANAYİ MAH/SEMT 1713. SK. Kapı No:18 Daire No:1 ESENYURT – İSTANBUL İFLAS HAL. ARDIÇLI GIDA SANAYİ VE TİC. 0033 10/2015-12/2015 2021111114Mfn0014665 45.369,38
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 07/2016-07/2016 2021111114Mfo0011465 295.035,54
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 06/2016-06/2016 2021111114Mfo0011458 194.725,62
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 12/2016-12/2016 2021111114Mfo0011488 190.519,08
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 05/2016-05/2016 2021111114Mfo0011463 157.791,24
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 11/2016-11/2016 2021111114Mfo0011484 154.126,20
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 04/2016-04/2016 2021111114Mfo0011457 124.225,56
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 02/2016-02/2016 2021111114Mfo0011452 119.529,20
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 03/2016-03/2016 2021111114Mfo0011454 103.554,92
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 10/2016-10/2016 2021111114Mfo0011479 85.220,88
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 08/2016-08/2016 2021111114Mfo0011470 74.981,88
9310291101 YILDIRIM MAH.DEĞİRMEN C. ATEŞ EVLERI B BLOK 24/15 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ RASİM YALÇIN 0015 09/2016-09/2016 2021111114Mfo0011475 63.149,38
9600119358 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. NO: 7 ESENYURT / İSTANBUL YVELİNE JEANNE YILDIRIM 0012 12/2016-12/2016 2021111114Mfo0012957 53.861,96
Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

